Певец Александр Буйнов оказался на грани развода

Александр Буйнов был трижды женат. В 1970 году будущий артист сочетался браком с Любовью Вдовиной. Однако вскоре супруги развелись. Тогда Буйнов женился во второй раз. В этом браке появилась его единственная дочь Юлия. Однако спустя время Александр снова развелся. В третий раз певец женился в 1984 (по другим данным, в 1985) году.

Со своей супругой Аленой Александр счастлив до сих пор. Однако в недавнем интервью артист признался, что и в их союзе бывают ссоры. Однажды вообще пара вдрызг разругалась. Буйнов вспомнил в беседе со "Звездачем":

"Однажды, когда я был жутко виноват так, что разругались сильно, на грани развода, одна подружка сказала подарить ожерелье из шикарного жемчуга… Я говорю: "Алена, я приготовил тебе небольшой подарок". А она такая стояла, будто со мной не разговаривает. Я подошел сзади, надел ожерелье… Тогда она повернулась ко мне, обняла и сказала: "Сволочь!"

Отметим, что в этом году Александр Буйнов отметил юбилей. Популярному артисту исполнилось 75 лет, но кто даст?! Знаменитый певец активно работает, его график расписан на недели вперед.