Почти 500 человек эвакуированы из зоны ЧС во Владимирской области

В пунктах временного размещения (ПВР) после детонации боеприпасов на складе в воинской части в Воронежской области находятся 495 человек. Об этом утром среды, 23 апреля, рассказал глава региона Александр Авдеев.

Политик уточнил в своем Telegram-канале, что в таких пунктах организовано питание. Власти выясняют потребности эвакуированных жителей, оказывая всем содействие и заботу. С людьми работают квалифицированные психологи.

Авдеев подтвердил, что пострадали при взрыве боеприпасов четыре человека, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет.

Также сообщается, что помочь эвакуированным людям могут все желающие — открыт волонтерский штаб, при котором организован прием гуманитарной помощи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Владимирской области, образовательные учреждения Киржачского района, а также ряд предприятий не работают 23 апреля. Перекрыта часть автомобильных дорог.

Детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий происшествия, подчеркнул Авдеев.