Татьяна Буланова в откровенном наряде сразила наповал

56-летняя Татьяна Буланова продолжает активно работать. Во многих интервью популярная исполнительница не скрывает, что неделями находится на гастролях, дома бывает лишь время от времени, а иногда - чтобы только пересобрать чемодан. Артистка не расточительна и тратит деньги только по серьезным поводам. Так, Буланова не скрывает, что у нее нет личного автомобиля, зато машины есть у мужа и старшего сына. Убирается дома Буланова сама и экономит на концертных нарядах. Она не видит смысла переплачивать за них.

"У меня песен много, надо под каждую переодеваться. Соответственно, под каждый песенный блок стараюсь придумать что-то. Можно приобрести красивое эффектное платье за цену до десяти тысяч рублей. Тут большой разброс. Не стоит думать, что концертный костюм может быть дорогим", - говорила певица.

В своем официальном телеграм-канале Татьяна Буланова предстала в одном из концертных нарядов. Изюминкой короткого серебристого платья стало внушительное декольте, подчеркнувшее аппетитные формы артистки. В Сети многочисленные поклонники пришли в восторг от увиденного. Некоторые интернет-пользователи отметили, что такой провокационный наряд - большая редкость для обычно скромной исполнительницы.