В лесополосы вокруг хутора Олешня заходят танки. Идет ликвидация последнего опорного пункта в ВСУ в "посадках". Само село зачищено на 90 процентов. Как и территория Свято-Николаевского монастыря в соседнем Горнале. Противник там ожесточенно сопротивляется. Но тылы бандеровцев отрезаны. А огневое давление группировки "Север" только нарастает.

Российские бойцы засекли и уничтожили французскую установку "Сезар". Так же бесславно сгорели в ангарах и замаскированных капонирах, несколько немецких гаубиц и бронемашины "Мардер". Эти видео характеризуют обстановку на всем протяжении от Харькова до Красноармейска. Если ВСУ начали выводить к передовой дефицитную технику, которую всегда берегли для особых случаев, значит, резервы очень серьезно истощены.

К чему приводит нарушенная логистика, лучше всего рассказывают вот эти кадры: в Дзержинске российские пилоты уничтожили одну из главных артерий, которую использовали ВСУ, - так называемый "Горбатый мост". Все последние месяцы по нему в город бандеровцам подвозили оружие боеприпасы и подкрепление. Теперь трасса отрезана. Равно как и остатки националистов. Кстати, попытка выбраться из Дзержинска по железной дороге тоже закончилась потерями.

Жуткий грохот сотряс и позиции ВСУ в Херсоне. Затишье было нарушено внезапным налетом российских бомбардировщиков. Сразу четыре авиационных фугаса легли точно под фундамент и в крышу высотки. По предварительным данным, ликвидированы до 20 бандеровцев. Они обосновались в этом доме примерно две недели назад. И использовали многоэтажки как базу и пункт корректировки огня своих батарей.