На базе Ленинградского военного округа продолжается подготовка добровольцев

У АГС-17 - новобранцы, недавно подписавшие контракт с Министерством обороны. Это их первая полевая тренировка после курса теории. Прицельная дальность гранатомета - почти два километра, наводка осуществляется по оптическим приборам, позицию нужно постоянно корректировать. Инструктор, командированный из зоны СВО для обучения вновь прибывших, мгновенно подмечает ошибки. Особое внимание - правилам обращения с заряженным оружием.

Обучение на таком полигоне проходит несколько месяцев, за это время военнослужащие по контракту должны научиться основам обращения с самыми разными видами оружия: от автомата Калашникова до миномета. Каждый день, в любую погоду, в полной боевой амуниции новобранцы отрабатывают технику, тактику, меткость. Каждый осознает свою роль в общем деле.

Александру, который так старательно впервые в жизни наводит миномет, - 42 года, работал охранником. Говорит, пошел служить, потому что душа болит, потому что родня на Курщине и потому что с детства помнит Украину не такой, как сейчас, а другой, братской. Признается: страх есть, а вот сомнений - нет.

Боевой офицер с позывным "Скаут" более года участвует в специальной военной операции. О своих подопечных, которым годится в сыновья, отзывается с большим уважением: "Видно, что люди пришли с патриотическими мыслями, рвутся заниматься, что-то покрутить, где-то самим навестись, возраст вообще не помеха, если человеку интересно, если человек думающий, всегда со всем справится".

Через несколько недель эти военнослужащие отправятся выполнять боевые задачи в зону Специальной военной операции. А на их место придут другие. Те, кто также готов сражаться за свою страну.