В Москве открылась передвижная стендовая выставка достижений РАН

В Москве открылась передвижная стендовая выставка под названием "Императорская академия наук: достижения и открытия во благо России".

Экспозиция развернулась на площадке РУДН. Она рассказывает об истории создания и деятельности высшего научного учреждения страны. Представлен краткий исторический обзор основных этапов развития Академии наук. Посетители узнают о выдающихся достижениях ученых в области астрономии, математики, физики и не только.

"Нам важно воспитать просветителей, нам важно воспитать не только ученых, которые добьются научных результатов. Эти научные результаты нужно уметь воплотить в жизнь, чтобы они дали практические результаты. Значит, мы должны объединить усилия ученых различных стран, специалистов различных стран", - отметила Анна Громова, Глава Фонда ЕСПО.

Выставка подготовлена к 300-летию Российской академии наук. Она начала работу еще в прошлом году. За это время ее увидели на площадках вузов во Владивостоке, в Казани, Санкт-Петербурге и других городах. В Москве она проходит в рамках Десятилетия науки и технологий.