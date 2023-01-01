Мэрия Кишинева запретила праздновать День Победы на главной площади страны. Об этом сообщили в молдавском координационном комитете "Победа".

Там уточнили: 9 мая в центре города пройдут торжества по случаю более идеологически правильного с точки зрения нынешней власти "Дня Европы". Желающим отметить юбилей разгрома фашистской Германии предложено поискать другие локации. И это несмотря на то, что День Победы является в Молдавии государственным праздником, главные мероприятия которого всегда проходили на центральной площади столицы.

С 2023 года в стране запрещено ношение георгиевских лент. Во время Великой Отечественной войны около 400 тысяч молдаван воевали в составе Красной армии, 19 из них стали героями Советского Союза.