Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если российский дипломат на нее придет.

Как пишет Bild, глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил, что "мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах". Он пригрозил, что в случае появления Нечаева "будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности".

При этом в российской дипмиссии подчеркивали, что не нуждаются в особом приглашении, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы в общедоступных местах.

Ранее источники рассказали, что Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха — циркуляр соответствующего содержания разослало германское Министерство иностранных дел.

Не впервые Берлин пытается скорректировать и подправить историю. В мае 2024 года МИД России подчеркивал, что власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны.