Аэропорты Казани, Ульяновска и Нижнекамска утром среды, 23 апреля, временно прекратили работу на прием и отправку рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Ведомство пояснило, что эта мера предпринята в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Приостановка рейсов в этих аэропортах носит временный характер, однако точные сроки возобновления работы в штатном режиме не приводятся, сообщает РИА Новости.

Угрозу для российских аэропортов могут представлять беспилотники украинских националистов — ВСУ без тени смущения атакуют объекты гражданской инфраструктуры с мирным населением.

Атаки дронов со стороны украинских националистов не прекращались даже во время пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. За 30-часовую паузу ВСУ допустили 4900 нарушений режима перемирия, в том числе применив 90 беспилотников.

Еще до этого Министерство транспорта России распорядилось усилить защиту воздушных гаваней от атак беспилотных летательных аппаратов. Это касается аэродромов первой и второй категорий — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом.