Собянин: Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы появится новый жилой комплекс. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, на Симоновском Валу проведут реорганизацию территории, на которой раньше находились устаревшие объекты.

В планах — построить более 18 тысяч квадратных метров недвижимости. Дома будут использовать для расселения горожан по программе реновации. Во время работ также обновят прилегающую улично-дорожную сеть.

Как отметил мэр, сейчас в столице реализуют 115 проектов комплексного развития территорий. В итоге москвичи получат более 28 миллионов квадратных метров современной недвижимости. Создадут почти 350 тысяч новых рабочих мест.