Встреча министров иностранных дел ФРГ, Франции, Великобритании и Украины, планируемая в Лондоне, может провалиться из-за предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Об этом предупреждают осведомленные источники.

Как отмечают собеседники Spectator, переговоры в Лондоне обернутся неудачей из-за отказа украинского министра признать Крым российским — в пользу этой версии говорит отмена поездки на эти переговоры госсекретаря США Марко Рубио. Американский политик, по данным журналистов, настаивает на том, чтобы Украина признала суверенитет России над Крымским полуостровом.

Тем временем телеканал Sky News утверждает, что после отказа Рубио ехать в Лондон и остальные главы внешнеполитических ведомств сочли бессмысленными планировавшиеся переговоры. Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии решили не тратить время. Вместо этого ситуацию на Украине будут обсуждать чиновники уровнем пониже.

Ранее в Кремле напомнили, что Москва открыта дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Однако киевский режим сам себе запретил переговоры с "агрессором", поэтому прежде всего от Киева требуется снять юридические преграды к переговорному процессу.

Обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко подчеркивал, что наша страна "заранее знает, что Украина к миру не готова никак и сама постоянно об этом говорит". В такой ситуации "наша задача — как можно дольше вести сами переговоры, так как этот процесс играет в нашу пользу".