Лариса Долина раскрыла секрет песни "Погода в доме": должен был исполнять мужчина

Песня "Погода в доме" является визитной карточкой Ларисы Долиной. Эта композиция сделала ее звездой отечественной эстрады. Однако мало кто знает, что изначально эта песня была написана поэтом Михаилом Таничем для исполнителя-мужчины. Об этом Лариса Долина рассказала в программе "Легенда" на RTVI.

Артистка поведала, что Михаил Танич позвонил ей и попросил выслушать его новые стихи и дать совет, кому бы из певцов предложить исполнить песню. Однако когда Лариса Долина услышала первые строки, то у нее полились слезы из глаз. Причем, подчеркнула артистка, это не была истерика, скорее, состояние, которое ее "накрывает", когда она приходит в храм, - слезы сами льются из глаз. Это как катарсис, когда выходит весь негатив.

Даже не дослушав стихи до конца, впечатленная певица попросила Михаила Танича переписать текст под нее. По словам Ларисы Долиной, новый текст был готов уже через три часа, а еще через три — композитор Руслан Горобец написал для него музыку.