ФСБ выдворила из России экс-сотрудника молдавской спецслужбы

Российские правоохранители задержали бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии Дмитрия Руснака, который приехал в Россию ради сбора секретных сведений. Об этом в среду, 23 апреля, рассказали в Федеральной службе безопасности.

Как уточнили в ФСБ, Руснаку поручили собирать данные о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

Руснак попытался легализоваться в России, но причинить национальной безопасности нашего государства реальный ущерб он не успел. В феврале мужчину выдворили с российской территории, запретив ему снова въезжать в Россию в ближайшие 60 лет, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в России задержаны четыре агента украинских спецслужб, которые должны были устроить диверсии на объектах российской критической инфраструктуры. За эти преступления им посулили крупную денежную сумму и гражданство Украины.

До того ФСБ разоблачила схему вербовки россиян киевским режимом под прикрытием экспертно-аналитической американской компании RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией). Киев при этом преследовал цель получения секретных материалов о российских ВКС.