Банки стали "наказывать" за использование кредиток только в беспроцентный период

Некоторые российские банки ужесточили отношение к клиентам, которые пользуются кредитными картами только в беспроцентный период. Об этом в среду, 23 апреля, рассказал заместитель председателя правления "Уралсиба" Станислав Тывес.

Как заявил финансист, "если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают".

В подобных ситуациях, по словам Тывеса, кредитно-финансовые организации "просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: "Уходите в другие банки".

Генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов подтвердил, что экономия на "убыточных" карточных клиентах — это вынужденный шаг, причем "сегодня почти все крупные банки из мне известных так или иначе эту оптимизацию проводить планируют, а некоторые уже проводят", сообщает РБК.

В России сохраняется высокий уровень закредитованности населения, хотя при высоком нынешнем значении ключевой ставки обслуживать кредиты крайне дорого. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко подчеркивал, что гражданам необходимо сохранять внимание и осторожность при принятии финансовых решений.

В Центробанке подсчитали, что в 2024 году количество уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России достигло 14,8 миллиона человек, причем на этот рынок пришло рекордное число новых заемщиков — 6,4 миллиона.