Индийские военные ликвидировали двух террористов, которые пытались проникнуть из Пакистана на территорию Джаммы и Кашмира. Как сообщают в вооруженных силах страны, боевики пытались оказать сопротивление при задержании.

Это произошло через несколько часов после громкого теракта на курорте Пахалгам. Накануне двое членов местной сепаратистской группировки открыли огонь по туристам. Жертвами нападения стали 26 человек, в том числе двое иностранных граждан - из Непала и Объединенных Арабских Эмиратов. Поиски стрелявших продолжаются.

Индийский премьер Моди прервал свой визит в Саудовскую Аравию и провел экстренное совещание с руководством силовых ведомств. А в населенных пунктах региона проходят митинги протеста. Местные жители требуют отставки главы МВД и обвиняют в нападении Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира.