Нагиев рассказал об интиме с Толкалиной: "Смешно, мы, два пожилых человека"

Дмитрий Нагиев снимается в новом многосерийном фильме. Его партнерами стали Аглая Тарасова, Александр Ильин, Любовь Толкалина и другие. Режиссер фильма - Артем Захарьян. Любовь Толкалина играет бывшую невесту героя Дмитрия Нагиева, по сюжету им предстоит снять несколько постельных сцен.

"Надеюсь, что останутся воспоминания, как я в постели с Толкалиной, и что-то там у меня будет. Смешно, мы, два пожилых человека, будем пытаться что-то кряхтеть", - в фирменном стиле рассказал Дмитрий Нагиев.

Недавно актер признался, что у него есть еще один сын. И если старший, Кирилл, пошел по стопам именитого отца, то младший Марк пока не решил, кем хочет стать. Однако Дмитрий Нагиев дал понять, что предпочел, чтобы наследник выбрал не актерскую профессию.

"Это зависимая, завистливая, не приносящая огромного состояния профессия. Поэтому сохранение мужского лица здесь — это тяжелая история. Я получаю столько, сколько просидел на площадке. И это касается всех. Есть актеры побогаче, есть беднее. Никаких миллиардов здесь не получается. Кирилл стал актером, снимается. А что касается Марка, то я не знаю. Я не люблю людей, которые нахваливают своих детей. У меня дети обычные. Поэтому никаких прогнозов не даю", - заключил актер в беседе с Teleprogramma.pro