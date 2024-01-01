Россотрудничество подтвердило задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии

Сотрудница Русского дома в Киргизии Наталья Секерина задержана местными правоохранительными органами. Об этом в среду, 23 апреля, рассказало Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Как уточнило ведомство в комментарии Ura.ru, Секерина является гражданкой Кыргызстана и местным сотрудником отделения. Она работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечая за взаимодействие Ошского филиала с медиа.

Россотрудничество выразило тревогу в связи с задержанием Секериной — добросовестной и ответственной сотрудницы. В ведомстве убеждены, что права женщины будут защищены, а следствие досконально разберется в сути вопроса.

В суде Первомайского района Бишкека уточнили ТАСС, что Наталью Секерину арестовали по подозрению в вербовке наемников — якобы для участия в боевых действиях на Украине. Вместе с ней задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.

Согласно законодательству Кыргызстана, вербовка наемников карается крупными сроками заключения, вплоть до 15 лет.

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