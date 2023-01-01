Мьянма прекратила авиасообщение с Россией

Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, недавно обрушившегося на азиатскую страну. Об этом в среду, 23 апреля, рассказал коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков.

С 2023 года Россия и Мьянма восстановили прямое регулярное авиасообщение впервые за 30 лет — самолеты MAI летали по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

Однако теперь Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании, рассказал Таравков. Он признал, что "загрузка была не очень высокая", хотя новосибирский аэропорт старался поддержать перевозчика различными рекламными акциями и сбором туристических организаций.

Представитель аэропорта в Новосибирске напомнил, что "в Мьянме, как вы все знаете, сейчас есть проблемы посерьезнее", страна восстанавливается после разрушительного землетрясения. Он выразил надежду на то, что с осенне-зимнего расписания полеты могут возобновиться, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат национального собрания Южной Кореи Чон Ён Ги допустил, что рейсы в Москву из Сеула вновь запустят после завершения конфликта на Украине — южнокорейские авиакомпании готовы пойти на это.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что наша страна предложила американцам снять санкции с "Аэрофлота" и восстановить авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами. Пока ответных шагов предпринято не было.