Риелтор высказался о сносе замка Пугачевой в деревне Грязь

После спешного отъезда Аллы Пугачевой, ее молодого мужа и их двоих детей из России три года назад их недвижимость стоит бесхозная. Речь идет о даче на Истре, замке в деревне Грязь и квартире юмориста в Черемушках. Дело в том, как утверждают риелторы, что ни дачу ни замок не получается ни сдать ни продать.

Например, дача на Истре, которую Алла Пугачева подарила старшему внуку Никите Преснякову, а тот уже захотел ее сдавать в аренду, а потом продать, не интересует ни покупателей ни арендодателей, потому что дом слишком обычный, а цена, за которую его отдают, "запредельная", считает риелтор Алина Правоторина.

Ситуация с замком в деревне Грязь еще сложнее. "Это уникальный, но в плохом смысле, объект недвижимости. Там нелепый дизайн, устаревшие интерьеры, а сегодня всем востребован минимализм, скандинавский стиль. Хозяева оформляли дизайн для себя. У этого замка нет целевой аудитории", - объяснила эксперт.

Кроме того, деревня так и не стала элитным местом: по соседству обычные щитовые домики, природы вокруг немного, пейзаж непримечательный, инфраструктура отсутствует.

Получается, что дача на Истре и замок в деревне Грязь пустуют и медленно превращаются в "заброшки". Снести, например, тот же замок это весьма финансово затратное мероприятие, которое может даже не окупиться. "Снести замок? Это не дачный домик. Там огромная площадь, сложная конструкция, каменная кладка, башни. Вывоз строительного мусора, демонтаж, техника, рабочие — это десятки миллионов рублей", - высказал мнение риелтор.

Специалист пояснил, что нет гарантии, что земля заинтересует потенциальных покупателей, поскольку район не самый престижный. В результате владелец потратит деньги и, возможно, ничего не получит взамен, а скорее даже уйдет в минус, передает aif.

Как ни странно, лучше всего обстоит ситуация с четырехкомнатной квартирой мужа Пугачевой в Черемушках. Это обычный дом и обычная недвижимость со старомодным дизайном. Но, пояснил риелтор, сделать современный ремонт там проще и дешевле. Однако статус иноагента владельца жилья отпугивает многих потенциальных приобретателей.