Суд вынес решение по делу об убийстве певца Игоря Талькова

Концертный директор певца Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу фигуранту оставлена без изменения до его задержания. Адвокат обвиняемого Евгений Моргунов на оглашении приговора отсутствовал, отмечает ТАСС.

Отметим, что вскоре после смерти Игоря Талькова Валерий Шляфман покинул Россию и перебрался жить в Израиль. Не так давно он был там допрошен. Он признал, что стрелял, но свою вину все равно отрицал. По его мнению, убийца – Игорь Малахов.

Напомним, расследование убийства Игоря Талькова возобновилось в 2021 году после обращения вдовы артиста Татьяны Тальковой к главе Следственного комета России Александру Бастрыкину. Новый опрос 150 свидетелей, генетические тесты с современным оборудованием помогли установить причастность к преступлению концертного директора Талькова Валерия Шляфмана - тогда, спустя несколько месяцев после трагедии, он эмигрировал в Израиль. На его рубашке, надетой в тот день, сохранились следы крови.

Интересно, что сын певца, которого, к слову, тоже зовут Игорь Тальков, назвал возобновления расследования убийства артиста "очередным издевательством" над близкими и поклонниками исполнителя.