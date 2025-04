У мемориала "Скорбящая мать" возле Вечного огня в Самарканде нет памятной надписи на русском языке. На это указал российский министр иностранных дел Сергей Лавров по время своей поездки в Узбекистан.

Прибыв в Узбекистан с официальным визитом незадолго до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, дипломат отправился к мемориалу — почтить память павших воинов и возложить цветы.

Сергей Лавров обратил внимание на то, что памятные слова, адресованные павшим воинам, переведены только на английский язык: "You are always in our heart, my dear" ("Вы всегда в нашем сердце, дорогие"). Министр заявил: "Я смотрю, на английском там надпись. Ну, русского не вижу" (цитата по РИА Новости).

Стремление к сохранению и защите русского языка, как и русской культуры, канонического православия и традиций, стало одной из причин российской специальной военной операции на Украине — националистический киевский режим взял курс на истребление всего русского, а его предводитель Владимир Зеленский открыто заявляет, что ненавидит всех русских.

Однако жива память об общей борьбе всех народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Архив Министерства обороны рассекретил данные, показывающие, как советские народы сообща выступили против фашизма и национализма.