Снайперы расстреляли с вертолета сотни коал в Австралии

Власти австралийского штата Виктория разрешили провести массовый отстрел более 700 коал. Сделали это снайперы с вертолетов.

Как отмечает Sky News, чиновники оправдывают свои действия природными пожарами, лишившими зверьков привычной среды обитания, пищи и источников воды. Расстрел коал был вынужденной мерой, уверяют власти.

Однако глава Ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон указала на то, что есть и гораздо более гуманные способы спасти коал от бескормицы, чем умерщвлять их, тем более что с 2022 года у этих животных сменился статус — с уязвимого вида на исчезающий. По этой причине на поддержание популяции власти Австралии выделяют десятки миллионов долларов. Но от расправы коал в штате Виктория это не спасло.

В 2024 году польские власти объявили войну бобрам, начав с этими животными борьбу. Глава правительства Польши Дональд Туск заявлял, что "иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб".

В Аргентине дело до жестких мер против животных пока не дошло, но исключать этого нельзя: сотни капибар терроризируют жителей Нордельты, люди боятся выходить на улицы. Грызуны разоряют сады и огороды, выбегают на дороги, провоцируя аварии, а крупные взрослые особи могут напасть на домашних питомцев и даже на детей.