Первые фото прощания с Зурабом Церетели

Сегодня, 23 апреля, в храме Христа Спасителя проходит прощание с прославленным скульптором, художником Зурабом Церетели. Одними из первых проводить мэтра в последний путь пришли заслуженный художник России, академик РАХ Александр Рожников и художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Оказался возле гроба и внук скульптора Зураба Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства и вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Напомним, о смерти Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Однако несмотря на внушительный возраст, Зураб Церетели работал буквально до смерти. Вот и свой последний набросок он сделал в светлый день Пасхи, 20 апреля. Художник мирно почил в своей кровати. По словам помощника, Церетели "не мучился, просто закрыл глаза и как уснул".

По некоторым данным, Зураба Церетели похоронят в Грузии.