Российская армия ведет тяжелую ежедневную работу — гонит врага с русской земли. Об этом заявил в среду, 23 апреля, председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Политик выступил с комментарием накануне проведения международного исторического диктанта "Диктант Победы". По словам главы СВР, это мероприятие олицетворяет собой связь времен.

В "Диктант Победы" войдут вопросы, подчеркивающие "преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и их потомков, наших современников, участников специальной военной операции, освободительной операции", цитирует Сергея Нарышкина ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что мы "верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу". Политик подчеркнул, что уже близок час окончательного разгрома противника на Курской земле.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что все наши граждане вносят вклад в будущую победу, добиваясь мира, который обеспечит России спокойствие в исторической перспективе.