Молодая вдова обнимала дочь Церетели на церемонии прощания

В Москве проходит церемония прощания со знаменитым скульптором, художником Зурабом Церетели. Отдать последнюю дань уважения мэтру люди пришли в столичный храм Христа Спасителя. Возле гроба Церетели оказалась замечена его молодая вдова Татьяна Кочемасова, которая трогательно обнимала за плечи его единственную дочь Елену.

Также проститься с Зурабом Церетели явились его внук Василий, телеведущий Андрей Малахов, заслуженный художник России, академик РАХ Александр Рожников, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов и другие. Примечательно, что многие из близких, друзей и коллег принесли любимые цветы скульптора-монументалиста — подсолнечники.

Напомним, о смерти Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. По некоторым данным, Зураба Церетели похоронят в Тбилиси в Дидубийском пантеоне рядом с женой Инессой Андроникашвили.