В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Отметим, что накануне, 22 апреля, та же группа российских военных взяла под контроль Сухую Балку там же, в ДНР.

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по тылам ВСУ. Говорят, взрывы прогремели в Одессе и Харькове. Режим воздушной тревоги введен в шести областях Украины и Киеве. Наши войска в зоне спецоперации закрепляют достигнутый успех на некоторых участках фронта и метр за метром продвигаются вперед. Наши подразделения продолжают теснить врага и в курском приграничье.

Ранее в Минобороны назвали причину взрыва во Владимирской области. Нарушение требований безопасности стало причиной чрезвычайного происшествия. Создана комиссия по выяснению обстоятельств ЧП на территории воинской части. Ее возглавил заместитель министра обороны России генерал-полковник Булыга.