В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотериков и нутрициологов

В Государственную думу внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг.

Законопроект направлен на защиту россиян от мошенников и недобросовестных практиков, так как такие услуги не имеют научного обоснования и вводят людей в заблуждение.

Запрет затронет нутрициологов, тарологов, астрологов, нумерологов, магов, ведьм и духовных наставников. Также под запрет подпадает реклама "кристаллотерапевтов", "нейрокодировщиков", расстановщиков, регрессологов, хиромантов, цифровых психологов и других подобных практиков.

Законопроект не распространяется на действия религиозных организаций традиционных конфессий.