Киевскому режиму и его западным союзникам не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. Такое мнение высказал в среду, 23 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя понижение уровня переговоров по Украине в Лондоне.

Как напомнил официальный представитель Кремля, изначально "в Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединенных Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия".

Однако встреча эта не состоялась в том виде, в котором ее планировали первоначально, поскольку, "насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам", рассказал Песков.

Политик также опроверг наличие диалога между Москвой и Европой с киевским режимом, хотя и подтвердил, что российский лидер Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встреча министров иностранных дел ФРГ, Франции, Великобритании и Украины, планируемая в Лондоне, может провалиться из-за предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Он категорически отказывается признать Крым российским, хотя к этому уже склонился Вашингтон.

При этом глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не стал понижать уровень своей делегации в Лондоне, поскольку "путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям". Ее по-прежнему представляют там министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.