Сергей Собянин утвердил план по замене лифтов в столичных жилых домах. В этом году установят более 4 тысяч новых лифтов.
Все они отечественного производства и соответствуют современным требованиям к безопасности и комфорту пассажиров. В новых кабинах - светодиодные лампы, поручни и кнопки со шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями. Для комфортного доступа в лифт расширят дверной проем. Отделку в кабинах выполнят из износостойких материалов.
"С 2011 года правительством Москвы было принято решение о выделении бюджетных средств на реализацию программы капитального ремонта по замене лифтового оборудования. В текущем году были заключены офсетные контракты с Карачаровским и Щербинским лифтостроительными заводами на поставку оборудования в количестве свыше 45 тысяч лифтов", - сообщил Борис Джиоев, руководитель управления лифтового хозяйства Фонда капитального ремонта Москвы.