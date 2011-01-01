Сергей Собянин утвердил план по замене лифтов в столичных жилых домах. В этом году установят более 4 тысяч новых лифтов.

Все они отечественного производства и соответствуют современным требованиям к безопасности и комфорту пассажиров. В новых кабинах - светодиодные лампы, поручни и кнопки со шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями. Для комфортного доступа в лифт расширят дверной проем. Отделку в кабинах выполнят из износостойких материалов.