Врачи перинатального центра больницы Ворохобова выходили новорожденную тройню

Все трое мамой здороваются по-своему. Детям едва исполнилось три месяца, а уже у каждого - свой неповторимый темперамент: "Саша у нас цветочек. Она моя принцесса весенняя. Верунчик у нас голосистая, с характером. Самая умная. Хоть и самая маленькая. А Владик у нас ленивый. Почему? Сказали, потому что он мальчик".

На самом деле Владик скорее серьезный, неторопливый и рассудительный - не терпит суеты и все решения принимает после тщательного анализа, как настоящий мужчина. Он, кстати, из тройни самый большой - родился весом 1 килограмм и сто граммов. Александра - 830, а Вера - всего 670. Наталья так сильно переживала за детей, что даже имена им дала не сразу.

Беременность у мамы протекала хорошо, пока на одном из плановых обследований не обнаружили, что Саше грозит опасность - ей перестало поступать питание. Девочка могла умереть в утробе, поэтому врачи решили делать кесарево сечение.

Сразу же после рождения малышей отправили в реанимацию, где они провели первый месяц своей жизни, которую врачи поддерживали с помощью кувезов.

"Им создавали специальные условия, потому что они были слишком слабы. Они не могли дышать, мы им давали специальные аппараты ИВЛ", - рассказала Анна Карпова, заведующая неонатологическим стационаром ГКБ № 67 имени Ворохобова.

А когда дети полностью окрепли, их перевели в палату к маме. Там они тем не менее продолжили находиться под пристальным вниманием врачей. И вот после почти трех месяцев в больнице всех четверых встречает счастливый отец семейства.

Но больше всех ждет маму и брата с сестрами старший сын - ему три с половиной года. Вопрос организации пространства в многодетной семье теперь будет одним из важных.