"Светит, да не греет": театр Вахтангова выпустил спектакль о потаенной жизни людей

Оставшись без наследства и без женихов после внезапной смерти покровительницы-тетки, светская красавица Анна Ренёва возвращается из Парижа в родовое имение с единственной целью - его продать. Вынужденная встреча с когда-то родными местами ее скорее удручает. На дворе тем временем - конец 19 века. Время глобальных социальных перемен в обществе.

"Мы не можем придумать правильное название, что это может значить? Только то, что лейтмотив пьесы остается неясным даже для нас", - писал Александр Островский драматургу Николаю Соловьеву. В 1880 году они представили на сцене Малого театра совместное творение с финальным вариантом заголовка - "Светит, да не греет".

"Эта пьеса мне попала в очень интересный момент и от близкого очень человека, я заразился этой пьесой. Там большая внутренняя жизнь, которой Николай Яковлевич Соловьев вместе с Александром Николаевичем Островским предвосхитили чеховскую драматургию", - говорит режиссер Сергей Тонышев.

Пьеса так поразила Чехова, что, выражаясь языком современным, могла стать приквелом к одному из его знаменитых шедевров. В нем Ренёва стала Раневской, а ее смешанный сад - вишневым. Впрочем, у прообраза чеховской героини совсем иной характер. От скуки и из чувства зависти к чужой любви Анна Ренёва губит счастье юной пары, что приводит к непоправимой трагедии. Разжигает вокруг себя пламя страстей и сомнений. Это оно светит, но не согревает душу. Что есть любовь? Житейские будни супругов? Или самообман, иллюзия, вымысел? Об этом рассуждают на сцене персонажи пьесы в исполнении разных поколений вахтанговцев.