Мама-панда выгнала Катюшу из родительского дома

Катюша - в недоумении. Ее лучшая мама на свете, всегда отдававшая лучший стебель бамбука, настойчиво просит освободить семейную территорию. В реве Диндин - признание очевидного: дочка повзрослела, пора бы и честь знать.

"Диндин решила, что ее детеныш вырос и готов жить отдельно. У животных этот момент настает резко и быстро. В один день самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. Она начала угрожающе рычать, фыркать и прогонять Катюшу. Эти агрессивные действия могли быть опасными для детеныша", - сообщили в Московском зоопарке.

Специалисты называют такое поведение мамы примером моментальной неконтролируемой агрессии. И именно так все происходит в природе. Сотрудники Московского зоопарка при первых угрожающих звуках действовали четко и быстро. Связались с китайскими специалистами, те рекомендовали разделить панд.

Требование Диндин, чтобы чадо начало самостоятельную жизнь, заложено природой. Папы, как наш Жуи, вообще не принимают участия в воспитании отпрысков, это небезопасно. А мамы трепетно кормят и воспитывают детей до полутора-двух лет, а потом резко отпускают. Происходит это в один день. Диндин оказалась идеальной во всех отношениях. Забеременела после первой встречи с Жуи, выносила и родила Катюшу в срок - на радость киперам и многочисленным поклонникам. А как ухаживала за дочкой! Не выпускала из пушистых лап, научила всему - правильно есть, спать, проходить ветеринарный тренинг и даже безопасно падать.

А как кормила! Сначала - молоко, потом - бамбук, морковь, яблоки, батат и панда-кейки. В результате Катюша весит почти на 10 килограммов больше, чем ее мама в том же возрасте. Завтра малышке исполнится всего год и 8 месяцев. А уже - 65 кило! Что касается раздела жилплощади в самом центре Москвы, то в этом вопросе Московский зоопарк принял мудрое решение. Мама и дочь гуляют в уличном вольере по очереди. А уж во внутренних места всем хватит. Даже если Диндин станет бабушкой.