В Москве открылось пленарное заседание Международного антифашистского форума. В столице собрались представители почти ста стран: члены политических партий и общественных организаций, парламентарии, ученые, журналисты.

К участникам мероприятия обратился Владимир Путин. В телеграмме президент отметил важность объединения усилий, чтобы не допустить распространения расизма, нацизма и других агрессивных идеологий.

На открытии конференции выступил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Фашизм - это всегда война, об этом никогда не надо забывать, это насилие. Я очень рад, что все, кого мы пригласили, дружно собрались в это историческое время. Присутствую в том числе и делегации от всех натовских стран - и Америки, и Англии, и Германии, и Франции. Это те, кто является нашими друзьями, кто борется против нацизма и фашизма, те, кто готов сплачивать свои усилия и побеждать", - сказал он.