Юбилейный концерт хора Сретенского монастыря состоялся в Кремлевском дворце

Песни военного времени, шедевры духовной музыки, хиты советской эпохи и произведения современных авторов звучали вечером 22 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца.

"Россия у нас одна" - под таким названием прошел юбилейный концерт хора Сретенского монастыря. Творчески поздравить прославленный коллектив с 30-летием пришли известные актеры и ведущие музыканты страны.

Перед зрителями развернулось все многообразие российской песенной культуры - объединяющей времена и народы, прошлое и будущее Отечества.