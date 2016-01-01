Минтруд анонсировал перерасчет НДФЛ для семей с детьми

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми пересчитают по ставке 6%, если в семье среднедушевой доход составляет менее 1,5 прожиточных минимумов. Об этом в среду, 23 апреля, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как уточнил глава Минтруда, с 2026 года для таких россиян вводится новая мера государственной поддержки: НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разницу вернут родителям.

Котяков рассказал, что эта мера охватит 4,2 миллиона российских семей, в которых растут почти 10 миллионов детей, сообщает ТАСС.

Ранее в Государственной думе разработали поправки, которыми предлагается освободить от налога на доход (НДФЛ) женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда.

Также глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что ведомство задумало вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования в расчете на то, что это подстегнет спрос на отечественные машины.