"Мы в роддом": дочь певицы Валерии не может скрыть своего волнения

Совсем скоро певица Валерия станет дважды бабушкой - ее сноха Лиана Шульгина отправилась в роддом. Об этом она сама сообщила в своем официальном телеграм-канале. Напомним, что четыре года назад прямо 1 января она родила дочь Селин от сына Валерии Арсения Шульгина. Сейчас же Лиана и Арсений ждут сына. Мальчику уже придумали имя. Его хотят назвать Мироном.

Своими впечатлениями поделилась в телеграм-канале и старшая сестра Арсения, дочь певицы Валерии Анна, которая несколько лет назад сменила имя на SHENA. Она призналась, что когда в первый раз прочитала сообщение от родственников, что те отправились рожать, не придала этому особого значения. Однако сейчас все наоборот.

"Первое, что увидела, открыв глаза утром, это долгожданное "мы в роддом". Волнение присутствует. Сконцентрироваться на работе сложно. Ноги сами ходят кругами по помещению туда-сюда. Сложно все это описать. Смесь трепета, переживания и теплых чувств", - призналась Анна.

Отметим, что в этом году ей исполнится 32 года. Однако официально наследница певицы Валерии ни разу не была замужем. Детей у нее нет. Однако она обожает проводить время с племянницей Селин.