Опыт ведения специальной военной операции как в части тактики, так и технического развития оружия изучают, без преувеличения, все армии мира. Об этом рассказал в среду, 23 апреля, президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на заседании Военно-промышленной комиссии, призвав быть "на шаг впереди", тем более что "это у нас неоднократно получалось в последнее время" и будет получаться впредь.

Президент, в частности, отметил, что Россия совершенствует наиболее востребованные в войсках образцы вооружений, улучшая их характеристики — эта работа отлажена Министерством обороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

При этом Владимир Путин призвал активизировать выпуск и использование отечественных систем и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в автоматизированных системах военного управления, сообщает пресс-служба Кремля.

Тем временем европейские страны готовятся к войне с Россией, рассказывая о "российской угрозе" и якобы исходящей от нашей страны агрессии. Загвоздка в том, что нынешние армии государств Европы годятся разве что для парадов.

При этом американские журналисты подчеркивают, что Россия восстановит свою армию быстрее Европы после завершения СВО, ведь Североатлантический альянс "истощил свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной".