Эстония разместит войска НАТО под самым боком России

Силы обороны Эстонии создадут военную базу в городе Нарве, расположенном на границе с Россией. Там планируют разместить не только 200 эстонских военнослужащих, но и подразделения союзников по НАТО. Об этом рассказал в среду, 23 апреля, начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус.

По словам Каруса, план состоит в том, чтобы на постоянной основе разместить подразделения в Нарве и "послать жителям четкий сигнал о том, что эстонское государство здесь прочно присутствует".

Эстонский генерал заявил, что сам факт размещения солдат в граничащем с Россией городе "позволит послать сигнал безопасности", сообщает ERR.

Ранее Польша призвала Брюссель рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск Североатлантического альянса на границах с Россией и Белоруссией, поскольку "чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому".

Между тем Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять "российской угрозе". Норвежский министр финансов Йенс Столтенберг, прежде занимавший пост генсека НАТО, подчеркнул, что это произошло впервые со времен Кальмарской унии 1400-х годов.