Безрукова рассказала о романе с молодым мужчиной: "Он совершенно волшебный"

11 апреля Ирина Безрукова отметила круглую дату. Актрисе исполнилось 60 лет, но кто даст?! Она ведет активный образ жизни, а в ее рабочем расписании спектакли, съемки, фестивали.

Недавно актриса решила перебраться поближе к природе, которую любит всей душой, ведь ее детство прошло в Ростове-на-Дону. Ирина купила дом в Подмосковье, обустроила его, однако из-за работы не может проводить там так много времени, как ей бы хотелось.

В 11 лет актриса пережила страшную трагедию — у нее умерла мать, а в 2015 году Ирина потеряла единственного сына Андрея. Однако судьба ее не сломала. Безрукова умеет черпать вдохновение в мелочах, ценит каждую минуту и мечтает встретить настоящую любовь. Впрочем, от одиночества актриса не страдает. В интервью программе "Однажды..." она рассказала, что встречалась с мужчинами намного младше себя.

"В моей жизни за последние десять лет действительно появился этот опыт. И я хочу сказать, что он совершенно волшебный. Как правило, все происходит в тот момент, когда два человека только друг на друге сфокусированы. Потом новизна узнавания… Это были яркие мужчины и яркие отношения", - призналась Ирина Безрукова.

О серьезных отношениях до недавнего времени актриса не думала, ее устраивали "непродолжительные яркие отношения". Однако сейчас артистка дала понять, что ее мнение изменилось.