Собянин открыл производственный комплекс концерна "Калашников" на юго-востоке Москвы

В Москве открыли производственный комплекс концерна "Калашников". Предприятие посетил мэр Сергей Собянин.

Строительство велось около года. Особое внимание уделили вопросам логистики внутри просторного здания.

Два уникальных гидравлических подъемника смогут оперативно и безопасно перемещать между этажами грузы весом до 7 тонн. Это позволит оптимизировать все процессы и в несколько раз увеличить скорость производства. Предприятие расположено на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".