Собянин открыл производственный комплекс концерна "Калашников" на юго-востоке Москвы

В Москве открыли производственный комплекс концерна "Калашников". Предприятие посетил мэр Сергей Собянин.
Строительство велось около года. Особое внимание уделили вопросам логистики внутри просторного здания.
Два уникальных гидравлических подъемника смогут оперативно и безопасно перемещать между этажами грузы весом до 7 тонн. Это позволит оптимизировать все процессы и в несколько раз увеличить скорость производства. Предприятие расположено на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".
"Здесь сконцентрированы такие высокотехнологичные предприятия, как фармацевтика, электроника, автомобилестроение и еще целый ряд серьезных разработок. Сегодня в прекрасном производственном корпусе разместился знаменитый концерн "Калашников", есть все для работы - хорошее здание, первоклассные кадры, кооперация с другими предприятиями", - отметил глава города.