Российские власти не расценивают заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине в качестве ультиматума американской стороны. Об этом рассказал в среду, 23 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил российский политик, Соединенные Штаты продолжают свои посреднические усилия в стремлении к мирному урегулированию конфликта на Украине, причем в Москве приветствуют эти усилия.

Дмитрий Песков также подтвердил продолжение российско-американских контактов в этом направлении, сообщает РИА Новости.

Тем временем Вэнс сделал еще одно заявление о конфликте на Украине — он подчеркнул, что необходимо уже сделать финальные шаги к завершению боевых действий. Наряду с этим американский политик призвал к "заморозке границы на уровне, близком к нынешнему".

Киевский режим тем временем продолжает уклоняться от переговорного процесса, уверяя при этом, что "путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям".