МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

Гроза и ливень ожидаются в Москве с вечера среды, 23 апреля, до полудня четверга, 24 апреля. В связи с этим столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей города проявлять осторожность.

Как отмечает ТАСС, ГУ МЧС России по городу Москве предупреждает со ссылкой на Росгидромет, что во время грозы скорость порывов ветра может достигать 15 метров в секунду, а столбики термометров опустятся на пять-семь градусов.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулем и парковать свои машины подальше от деревьев. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды предупредил, что в грозу и при сильном ветре особые риски исходят от клена ясенелистного. Для этих деревьев характерна неглубокая корневая система и массивная крона, поэтому они представляют опасность во время экстремальных погодных явлений.

Тем временем непривычно теплый апрель преподнес сюрприз в Центральной России: на две недели раньше срока разом зацвели деревья. В Москве первая сирень тоже не стала ждать начала мая.