"Матерь бложью" Александру Митрошину оставили под домашним арестом

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денег. Таким образом "матерь бложья" обязана сидеть дома вплоть до 24 июня, передает ТАСС.

В марте блогеру Александре Митрошиной было предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей и легализацию денег через покупку недвижимости. 30-летняя звезда соцсетей признала вину в полном объеме.

Рейсом из Сочи на допрос в Москву Александру Митрошину доставили 8 марта. При себе у девушки была только пляжная сумка. Встретить у трапа самолёта сотрудников Следственного комитета в Краснодарском крае она совсем не ожидала.

Говорят, из-за проблем с налогами два года назад она покинула Россию. И это была еще одна тема для хайпа. На своей странице в соцсети она без стеснения рассказывала, что сумма долга перед государством у неё уже больше 100 миллионов рублей.

Хвастаться своим богатством Митрошина никогда не забывала. Вечеринки на яхтах, брендовая одежда и люксовые номера в дубайских отелях. При этом зарегистрирована блогер как ИП, чьи доходы не могут превышать 200 миллионов рублей в год. Легализовать деньги девушка пыталась через покупку элитной недвижимости в центре Москвы.