Собянин: Горячей линии "Московский транспорт" исполнилось 12 лет

Горячей линией "Московский транспорт", которой исполняется 12 лет, воспользовались уже 40 миллионов раз. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин назвал самые популярные запросы на горячей линии "Московский транспорт".

"Чаще всего жители и гости столицы звонят по номеру: +7 495 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона), чтобы уточнить расписание движения городского транспорта и режим работы вокзалов, узнать об эвакуации автомобиля, а также о порядке оплаты парковок и их расположении. Помимо этого, москвичи спрашивают, как вернуть потерянные в поездке вещи, и выясняют детали оплаты проезда в транспорте", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин раскрыл детали работы контакт-центра "Московский транспорт". Он, в частности, помогает найти забытые вещи и узнать расписание электричек. Востребованность контакт-центра за последние годы выросла более чем в 24 раза.