Средств поражения до сир пор не хватает российским бойцам в зоне специальной военной операции. На это указал в среду, 23 апреля, президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил успехи в поставках в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения. Он подтвердил, что более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Однако этих средств поражения не хватает до сих пор, несмотря на усилия, которые предпринимаются Министерством обороны и предприятиями промышленности, рассказал Владимир Путин. Он выразил надежду на то, что планы по наращиванию выпуска нужной техники будут реализованы, ведь эту технику "очень ждут на линии боевого соприкосновения", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов отмечал, что по танкам производство с начала конфликта на Украине увеличилось почти в 7,5 раз. Выпуск боеприпасов для ствольной артиллерии нарастили в 15 раз, производство авиационных бомбам — 55 раз.

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы, у нее более высокий уровень боеготовности, а также выгодное географическое положение.