Паулина Андреева после развода вычеркнула Бондарчука из жизни

В марте Паулина Андреева официально объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. Теперь же Андреева и слышать не желает о бывшем муже.

Паулина начала жизнь с чистого листа. Актриса преобразилась внешне — она отрезала волосы, сделав стильное каре. Новая прическа придает Андреевой свежести и дерзости.

Навела "порядок" актриса и на своей странице в соцсети. Даже из личного блога она вычеркнула Бондарчука. Паулина, как это часто делают женщины после развода, удалила все фотографии с бывшим мужем. Под чистку попал и пост, в котором актриса объявила о расставании. Видимо, Андреева решила, что все, кто хотел, прочитали, а лишнее напоминание о крахе брака ей ни к чему.

Напомним, после развода Паулина с сыном Иваном съехали из дома режиссера. Точную причину развода ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.