Прощание с Зурабом Церетели обернулось скандалом

Сегодня, 23 апреля, в Москве, в храме Христа Спасителя проходит прощание с прославленным скульптором, художником Зурабом Церетели. Почтить память мэтра явились телеведущий Андрей Малахов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, художник Никас Сафронов и многие другие.

Возле гроба Церетели оказалась замечена его молодая вдова Татьяна Кочемасова, которая трогательно обнимала за плечи единственную дочь художника Елену.

Ближе к концу траурного мероприятия отдать последнюю дань уважения Зурабу Церетели позволили многочисленным поклонникам. Не обошлось без скандала. Охране пришлось уводить женщину, которая пыталась сделать селфи с покойным в гробу, сообщает SHOT.

Напомним, о смерти Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. По некоторым данным, Зураба Церетели похоронят в Тбилиси в Дидубийском пантеоне рядом с женой Инессой Андроникашвили.