Трамп пришел в ярость из-за нежелания Киева признать утрату территорий

Нежелание Киева принять предложения об уступке территорий России вызвало гнев в Вашингтоне. Намерение Киева прежде всего другого обсуждать полное прекращение огня добавило масла в огонь, что в итоге привело к срыву переговоров в Лондоне, пишет газета The Washington Post.

Намеченные на среду в британской столице переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Украины были отложены. Представители европейских стран отменили их после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявили об отказе от участия.

Западная пресса написала, что поводом для такого шага Вашингтона стал отказ Владимира Зеленского признать Крым частью России. СМИ утверждают, что это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.