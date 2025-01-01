Лавров объяснил, зачем Россия сокращает число трудовых мигрантов

Меры по сокращению числа трудовых мигрантов в России нужны, хотя и не отвечают экономическим интересам нашего государства. Об этом рассказал в среду, 23 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Эту тему подняли в ходе официального двухдневного визита дипломата в Узбекистан. Лавров отметил, что с учетом текущей нехватки рабочих рук меры по сокращению числа трудовых мигрантов могут сделать планы по развитию в России "менее реалистичными".

Однако "второй частью проблемы" глава МИД России назвал важность обеспечения соблюдения российского законодательства всеми, в том числе приезжающими в нашу страну иностранцами.

С учетом этого необходимо помешать формированию в среде трудовых мигрантов преступных тенденций, "а случаи такого рода встречаются", цитирует Сергея Лаврова РБК.

Ранее Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики, отмечал: иностранцам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы нашего государства.

При этом в ЛДПР предложили полностью закрыть мигрантам въезд в Россию как минимум до конца 2025 года, "если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны".