"У Григория действительно проблемы": 19-летняя невеста ответила на вопрос об интимной жизни с Лепсом

Григорий Лепс и его юная избранница Аврора Киба летом сыграют свадьбу. Отношения 19-летней девушки и 62-летнего артиста многим не дают покоя.

Аврору одолевают хейтеры, которые задают провокационные вопросы. Но невеста певца очень ловко выходит из таких ситуаций. Так, одна из подписчиц прямо спросила Кибу об интиме с исполнителем хита "Лондон", заменив слово "секс" на "кекс": "Вам противно иметь кекс с дедом?".

Девушка опубликовала ответ на своей странице в соцсети. "Вы знаете, насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот как-то не пошло дело. Наверное, всё-таки его кексы пробовать не стоит, согласна... Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз всё хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!" — с юмором поставила на место любопытную подписчицу Аврора.

Киба уже несколько раз говорила, что 43-летняя разница в возрасте для нее не проблема. Она без ума от своего избранника. А вот Лепс с горечью осознает, что невеста слишком юна для него. Но отменять свои планы создать семью со студенткой он не намерен.